В Томской области зарегистрировали еще 44 случая коронавируса

За прошедшие сутки в Томской области выявили еще 44 случая коронавируса. Общее число заболевших, по данным на 3 сентября, составляет 5839 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 25 жителей региона. Число здоровых пациентов с начала пандемии достигло 4802 человека.





В России за последние сутки подтверждено 4995 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших составляет более миллиона человек, при этом выздоровели от инфекции 826,9 тысячи пациентов.





За весь период пандемии скончались от коронавируса 17,5 тысячи человек.



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