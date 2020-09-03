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03 сентября,
2020
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Новости

В Томской области зарегистрировали еще 44 случая коронавируса

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

За прошедшие сутки в Томской области выявили еще 44 случая коронавируса. Общее число заболевших, по данным на 3 сентября, составляет 5839 человек.  

В Томской области зарегистрировали еще 44 случая коронавируса

Выздоровели за минувшие сутки 25 жителей региона. Число здоровых пациентов с начала пандемии достигло 4802 человека. 


В России за последние сутки подтверждено 4995 случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших составляет более миллиона человек, при этом выздоровели от инфекции 826,9 тысячи пациентов.


За весь период пандемии скончались от коронавируса 17,5 тысячи человек.

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