В Томской области заработала «дальнобойная» сеть LTE-900

Как сообщает оператор связи, «сверхпробивные» базовые станции работают уже в 10 районах области. Высокоскоростной мобильный интернет LTE-900 доступен в Чаинском, Кривошеинском, Асиновском, Молчановском, Зырянском, Шегарском, Кожевниковском и Томском районах. Возможности 4G-интернета позволяют свободно загружать карты, смотреть онлайн видеоролики, отправлять и получать тяжелые файлы, пользоваться мобильными сервисами на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) «Раскино» и компрессорной станции «Александровская» магистрального газопровода «Газпром Трансгаз Томск» (Александровский район), а также на нефтяных месторождениях «Двуреченское» и НП «Майское» (Каргасокский район). А вахтовики при желании через специальное приложение могут получить консультацию врача.

​Радиус действия каждой базовой станции составляет более 10 км, поэтому ее сигнала хватает не только для населенных пунктов, но и для прилегающих магистралей. Реализация проекта позволит обеспечить плотное 4G-покрытие там, где ранее сигнал мог быть слабым или отсутствовал полностью. На сегодняшний день, благодаря технологии LTE-900, мобильный интернет доступен, в том числе, на автотрассах «Томск – Новосибирск» и «Томск – Асино», а также на участках железной дороги, проходящих вдоль населенных пунктов, где произошли запуски базовых станций. В планах МТС – дальнейшее расширение сети LTE-900 в северных районах Томской области, что позволит обеспечить качественное покрытие населенных пунктов и вахтовых поселков.