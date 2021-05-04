В Томской области заметили редких краснокнижных уток

Уток удалось сфотографировать заместителю директора ЭЦ Стриж Андрею Баздыреву. Он увидел дух самцов 27 апреля, они плавали по памятнику природы «Коларовским водно-болотным угодьям имени С.С. Москвитина» вблизи Томска. Известно, что раньше таких нырков встречали только в самом начале XX века под Томском и в низовьях Кети.

«Конечно, с пандемией это ситуация не связана – вообще в последние годы участились встречи этого вида по югу Сибири – в Республике Алтай, Алтайском крае и Новосибирской области. О причинах этого явления пока можно лишь предполагать – возможно начался рост численности вида или ухудшились условия обитания в пределах основного ареала, и птицы перемещаются в поисках более благоприятных участков», — говорят экологи.





По словам специалистов, белоглазый нырок обычно гнездится в в центральной Европе, степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая. В начале 20 века еще был обычен и в лесостепи Западной Сибири, но массовая охота и выжигание тростниковых зарослей на водоёмах привели к тому, что этот вид практически исчез из Сибири.





В экологическом центре отметили, что в 2021 году во время учета водоплавающих птиц на юге Сибири, экологи обратят внимание на белоглазых нырков, чтобы узнать, не гнездится ли он вновь на степных озерах.





«А пока можно пожелать удачи птицам из Томской области, так как она им очень нужна. И хотя сами птицы находились на закрытой для охоты территории, но в 300-400 м от места встречи с 20 апреля уже во всю идёт охота на уток, и шанса избежать выстрела у белоглазых нырков, увы немного, так как в полёте они похожи на хохлатую чернеть – обычный охотничий вид. К сожалению, Департамент охотничьего и рыбного хозяйства в Томской области, не учёл необходимость ограничения весенней охоты в регионе и не способен обеспечить охрану редких и исчезающих птиц в течение 30 дней непрерывной охоты», — объясняют в ЭЦ «Стриж».





Экологи предлагают томичам подписать петицию за изменение параметров охоты на птиц в регионе. К моменту публикации новости ее подписали более 500 человек.





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