В Томской области закрыли лагерь «Спецназ дети», который работал во время пандемии

Лагерь «Спецназ дети», который находится в поселке Молодежный Томской области, закрыли по постановлению Роспотребнадзора. Об этом пишет Тайга.Инфо со ссылкой на ведомство. Лагерь работал во время пандемии коронавируса.
Томский районный суд области постановил приостановить работу лагеря.
«Спецназ дети» называет себя «погружением в мир спецназа, воссозданного по мотивам популярных компьютерных игр». «Вы — герой из игры, которому доступна виртуальность в реальной жизни! Вас ждет вручение военного билета, система званий, навыки начинающего спецназа, воссоздание экипировки и вооружения, захватывающие поединки в стиле компьютерных игр CS: GO / PUBG, а также секретные спецоперации», — сказано на сайте организации.
По информации Тайги.Инфо, основателем проекта, который представлен и в других регионах, называется Евгений Ченков. Ему принадлежит ООО «Хэппи-арт».
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