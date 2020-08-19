В Томской области закрыли лагерь «Спецназ дети», который работал во время пандемии

Лагерь «Спецназ дети», который находится в поселке Молодежный Томской области, закрыли по постановлению Роспотребнадзора. Об этом пишет Тайга.Инфо со ссылкой на ведомство. Лагерь работал во время пандемии коронавируса.

В связи с выявленным Управлением Роспотребнадзора по Томской области фактом функционирования детского палаточного лагеря «Спецназ дети», расположенного в поселке Молодежный Томского района Томской области, материалы административного дела были переданы в судебные органы, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Томский районный суд области постановил приостановить работу лагеря.





«Спецназ дети» называет себя «погружением в мир спецназа, воссозданного по мотивам популярных компьютерных игр». «Вы — герой из игры, которому доступна виртуальность в реальной жизни! Вас ждет вручение военного билета, система званий, навыки начинающего спецназа, воссоздание экипировки и вооружения, захватывающие поединки в стиле компьютерных игр CS: GO / PUBG, а также секретные спецоперации», — сказано на сайте организации.





По информации Тайги.Инфо, основателем проекта, который представлен и в других регионах, называется Евгений Ченков. Ему принадлежит ООО «Хэппи-арт».







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