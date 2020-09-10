В Томской области закрыли два класса на карантин из-за коронавируса

Руководство школы №37 в Томске закрыло на карантин два класса, так как у матери двух учениц выявлена коронавирусная инфекция, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора учреждения Александр Иванов.





«С сегодняшнего дня два класса — пятый и седьмой — ушли на карантин на две недели, ученики взяты под наблюдение медиков. Помещения уже обработаны, для учеников организовано дистанционное обучение», — сказал Иванов.





По его данным, в отправленных на карантин классах всего обучаются 59 детей.





Иванов добавил, что среди сотрудников и учеников школы больных с коронавирусом нет.





Добавим, что за весь период пандемии в Томской области установлены 6203 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5084, умерших 74.