Добрые новости
10 сентября,
2020
Новости

В Томской области закрыли два класса на карантин из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Руководство школы №37 в Томске закрыло на карантин два класса, так как у матери двух учениц выявлена коронавирусная инфекция, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на директора учреждения Александр Иванов.


«С сегодняшнего дня два класса — пятый и седьмой — ушли на карантин на две недели, ученики взяты под наблюдение медиков. Помещения уже обработаны, для учеников организовано дистанционное обучение», — сказал Иванов.


По его данным, в отправленных на карантин классах всего обучаются 59 детей.


Иванов добавил, что среди сотрудников и учеников школы больных с коронавирусом нет.


Добавим, что за весь период пандемии в Томской области установлены 6203 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5084, умерших 74.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.