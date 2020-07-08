В Томской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве работников базы «Хардикова заимка»

В Томской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве двоих работников базы «Хардикова заимка», сообщается на сайте регионального СКР.





8 мая 2020 года на территории базы «Хардикова заимка», расположенной в Томском районе Томской области, произошел пожар. После пожара были обнаружены тела двоих сотрудников базы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».





«6 июля 2020 был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич. Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу», — сообщается на сайте регионального СКР.





Один из источников ТВ2 сообщает, что мотивом к преступлению была месть егерям за пресечение незаконной вырубки елок и конфискацию рыболовных сетей.





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.