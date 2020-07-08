В Томской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве работников базы «Хардикова заимка»
В Томской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве двоих работников базы «Хардикова заимка», сообщается на сайте регионального СКР.
8 мая 2020 года на территории базы «Хардикова заимка», расположенной в Томском районе Томской области, произошел пожар. После пожара были обнаружены тела двоих сотрудников базы с огнестрельными ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
«6 июля 2020 был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний томич. Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу», — сообщается на сайте регионального СКР.
Один из источников ТВ2 сообщает, что мотивом к преступлению была месть егерям за пресечение незаконной вырубки елок и конфискацию рыболовных сетей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Хардикова заимка была создана известным томским бизнесменом Юрием Хардиковым – заядлым охотником, рыбаком и любителем природы. Находится заимка неподалеку от республиканского заказника, около границы с Новосибирской областью. Место, в котором находится заимка, называется «черновскими озерами» и относится к Тимирязевскому лесничеству.
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