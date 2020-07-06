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06 июля,
2020
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В Томской области задержали двух капитанов теплоходов за хищение топлива

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Транспортные полицейские задержали капитанов двух теплоходов, подозреваемых в хищениях судового топлива. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В Томской области задержали двух капитанов теплоходов за хищение топлива

Один из подозреваемых был задержан с поличным на реке Обь в Парабельском районе Томской области. Транспортные полицейские высадились на теплоход в тот момент, когда горючее перекачивалось на другое судно. Оказалось, что сменный капитан теплохода сэкономил около четырех тонн судового топлива и намеревался продать излишки физическому лицу. Возможный ущерб превысил 170 тысяч рублей.

При аналогичных обстоятельствах транспортные полицейские задержали два судна на реке Томь рядом с Томском. С одного из них производился слив 7,65 тонны топлива в отсек другого судна. Ночью подозреваемый распорядился достать шланги и начать закачку судового топлива из танков своего теплохода в шлюзы теплохода, с капитаном которого он договорился о продаже излишков. Ущерб, причиненный транспортной организации, по предварительным данным, составил около 320 тысяч рублей.


В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за растрату. Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до шести лет.

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