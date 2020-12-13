В Томской области за сутки зарегистрировали 189 случаев коронавируса

В Томской области 13 декабря подтвердили еще 189 случаев коронавируса. Так, на данный момент в регионе заболели 21 040 человек.

По данным оперштаба Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 205 человек. Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 128-ми признаки ОРВИ, у семи пневмония, у 54-х человек инфекция протекает бессимптомно.В обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 494 (19,6%) без клинических проявлений. Подтверждено 488 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 277 человек.



Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло – 46 941 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 106 235.

