В Томской области за сутки зарегистрировали 189 случаев коронавируса

В Томской области 13 декабря подтвердили еще 189 случаев коронавируса. Так, на данный момент в регионе заболели 21 040 человек.
По данным оперштаба Томской области контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 205 человек. Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 128-ми признаки ОРВИ, у семи пневмония, у 54-х человек инфекция протекает бессимптомно.В обсерваторах под Томском находятся 11 человек.
Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 494 (19,6%) без клинических проявлений. Подтверждено 488 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 20 277 человек.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло – 46 941 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 106 235.
Томская область по итогам суток опустилась на пять позиций в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 42-м месте. Сегодня поставлено 189 положительных диагноза COVID-19, на 14 меньше, чем днем ранее. Количество выздоровевших - 205 человек выписан из стационаров. Летальных исходов за сутки не отмечено.