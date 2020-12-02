В Томской области за сутки зафиксировано 205 случаев коронавируса

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В Томской области за сутки поставлено 205 положительных диагноза COVID-19. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 247 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 90-ти человек, у 94-х признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.

В обсерваторах находятся 45 человек.

За весь период в Томской области установлены 18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916.