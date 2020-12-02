В Томской области за сутки зафиксировано 205 случаев коронавируса

В Томской области за сутки поставлено 205 положительных диагноза COVID-19. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 247 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 90-ти человек, у 94-х признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония.
В обсерваторах находятся 45 человек.
За весь период в Томской области установлены 18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916.
В России зафиксировано 25 345 новых случаев коронавируса. Подтверждено 589 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 26 882 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2,3 млн рублей. Выписаны 1,8 млн человек.
Умерли 41 053 пациентов.