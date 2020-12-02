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02 декабря,
2020
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В Томской области за сутки зафиксировано 205 случаев коронавируса

ТВ2
ТВ2
46 минут назад

В Томской области за сутки поставлено 205 положительных диагноза COVID-19.  За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 247 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 90-ти человек, у 94-х признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония. 


В обсерваторах находятся 45 человек.


За весь период в Томской области установлены 18 846 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 13 916.

В России зафиксировано 25 345 новых случаев коронавируса. Подтверждено 589 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 26 882 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2,3 млн рублей. Выписаны 1,8 млн человек.


Умерли 41 053 пациентов.

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