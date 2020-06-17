В Томской области за сутки вновь подтвердили 56 случаев заболевания коронавирусом

За сутки COVID-19 подтвердился у 56 жителей Томской области. Общее число заболевших в регионе составляет 1426 человек.684 из них уже выписаны. За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 36 пациентов.

В регионе разрешены занятия спортом на улице (при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров), прогулки на улице с членами семьи, открыты парки и скверы. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.

Областные власти никак не комментировали причины резкого роста пациентов с коронвирусом. Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня.

В настоящее время в стране больше 553 тысяч заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 304 342 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 7 478 человек.





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