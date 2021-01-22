В Томской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

В Томской области подтверждено 105 новых случаев коронавируса. Выздоровели 116 человек. Область спустилась на две ступени и теперь занимает 24 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемия сердца и головного мозга, хроническая болезнь почек, инсульт, инфаркт, онкологическое заболевание.
Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.
По официальным данным в Томской области с начала пандемией заболели 27 304. В эти цифры не входит статистика по Северску, где ковид диагностировали еще у почти 7 тысяч человек.
Общее число выздоровевших пациентов составляет 24 310 человек.
Скончались по официальным данным 251 пациентов.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 677 352 человека в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 081 536 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22.01.2021 остается 638 141 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось по данным Оперштаба 68 412 человек.