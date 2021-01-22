В Томской области за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

В Томской области подтверждено 105 новых случаев коронавируса. Выздоровели 116 человек. Область спустилась на две ступени и теперь занимает 24 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, ишемия сердца и головного мозга, хроническая болезнь почек, инсульт, инфаркт, онкологическое заболевание.





Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.