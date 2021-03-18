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18 марта,
2021
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Новости

В Томской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

По информации областного Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в регионе уровень заболеваемости ОРВИ по совокупному населению ниже эпидемического порога, при этом, если сравнивать с прошлой неделей, количество заболевших увеличилось на 26%.

В Томской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%

«По результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19», — говорится в сообщении.


Вместе с ростом числа заболевших увеличилось и количество закрытых классов и школ. Как уточнили в Роспотребнадзоре, за прошлую неделю в Томской области закрыты полностью одна школа в Молчановском районе и три детсада в Кожевниковском и Томском районах. Также закрыты 11 классов в шести школах (Шегарского, Кожевниковского, Молчановского, Первомайского районов и Томска) и 4 группы в четырех детсадах (Колпашевского, Кожевниковского, Молчановского и Шегарского районов).


В связи ростом случаем заболевания ОРВИ в Роспотребнадзоре рекомендуют жителям региона соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, избегать мест массового скопления людей, соблюдать дистанцию в полтора метра, чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками, дома делать регулярную влажную уборку и проветривать помещение. Также полезно ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания и отдыха. А если вы все-таки обнаружили у себя симптомы болезни, то останьтесь дома и вызовите врача.

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