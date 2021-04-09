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09 апреля,
2021
Новости

В Томской области за неделю выявили десять фактов незаконной рубки леса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Специалисты государственного лесного надзора выявили десять случаев незаконной заготовки древесины на территории Кожевниковского, Парабельского, Тимирязевского, Томского и Шегарского лесничеств. В шести случаях удалось установить виновных.


Общий объем незаконных рубок составил 210 кубометров, ущерб — 1,2 млн руб. Для возбуждения уголовного дела и проведения расследования материалы переданы в полицию. За выявленные преступления предусмотрена не только материальная, административная, но и уголовная ответственность. 


Согласно статье 260 УК РФ задержанным угрожает лишение свободы до семи лет.

Значительным размером признается ущерб, превышающий 5 тыс. рублей, крупным — 50 тыс. рублей, особо крупным — 150 тыс. рублей.


Всего на землях лесного фонда Томской области с начала года выявлено 47 фактов незаконной заготовки древесины, из них 30 — с выявленными лицами. Общий объем незаконной заготовки составил 1 789 кубометров с ущербом 11,6 млн руб.


В случае обнаружения незаконной рубки жители региона могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00 круглосуточно.

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