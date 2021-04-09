В Томской области за неделю выявили десять фактов незаконной рубки леса

Специалисты государственного лесного надзора выявили десять случаев незаконной заготовки древесины на территории Кожевниковского, Парабельского, Тимирязевского, Томского и Шегарского лесничеств. В шести случаях удалось установить виновных.





Общий объем незаконных рубок составил 210 кубометров, ущерб — 1,2 млн руб. Для возбуждения уголовного дела и проведения расследования материалы переданы в полицию. За выявленные преступления предусмотрена не только материальная, административная, но и уголовная ответственность.





Согласно статье 260 УК РФ задержанным угрожает лишение свободы до семи лет.

Значительным размером признается ущерб, превышающий 5 тыс. рублей, крупным — 50 тыс. рублей, особо крупным — 150 тыс. рублей.





Всего на землях лесного фонда Томской области с начала года выявлено 47 фактов незаконной заготовки древесины, из них 30 — с выявленными лицами. Общий объем незаконной заготовки составил 1 789 кубометров с ущербом 11,6 млн руб.





В случае обнаружения незаконной рубки жители региона могут обращаться по телефону «горячей линии» 8-800-100-94-00 круглосуточно.