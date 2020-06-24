В Томской области за неделю доля выздоровевших от коронавируса снизилась до 44 %

В Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 44%. По этому показателю регион находится на 5-м месте среди субъектов федерального округа. Регион вновь поднялся на одну позицию в общесибирском рейтинге. Однако наряду с этим, общий процент выздоровевших в регионе меньше, чем на прошлой неделе — на 3%.



Лидер по этому показателю в СФО — Республика Хакасия, где 75% выздоровевших. Тем не менее, республика уже не входит в общероссийский ТОП-10 территорий с самым большим процентом излечившихся от COVID-19.





По состоянию на 23 июня Хакасия перешла в российский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. В этом списке отмечен еще один субъект СФО — Алтайский край (72%).





Республика Тыва все еще замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 17% случаев выздоровления. Это самый низкий индекс среди регионов России.



За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 15619 человек, или 46% от общего числа выявленных случаев. В России этот показатель равен 59%: на сегодняшний день в нашей стране более 356 тысяч человек излечились от COVID-19.



23 июня ТОП-3 регионов РФ с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса, изменился по сравнению с прошлым периодом. Теперь в него входят входят Республика Марий Эл (97%), Ленинградская область (97%) и Республика Северная Осетия (88%).

