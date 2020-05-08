В Томской области за две недели восстановили 2,3 тысячи га леса

К началу мая площадь лесовосстановления в России достигла почти 50 тысяч га. Это в три раза больше, чем на середину апреля, сообщает Рослесхоз.

В частности, в Сибири за прошедшие две недели площадь, на которой проведены лесовосстановительные работы, увеличилась более чем в восемь раз и составила 7,3 тыс. га. Так, в Томской области лесовосстановление проведено на площади 2,3 тыс. га. В 18 раз увеличилась площадь лесовосстановления в Омской области – с 68,3 га до 1,3 тыс. га. Почти в три раза расширил территорию лесовосстановления Алтайский край – с 770 га до 2,2 тыс. га. При этом способ возобновления леса ведомство не указывает.





На восстановление леса регионы по федеральному проекту «Сохранение лесов» в 2020 году получили 2,4 млрд рублей. В настоящее время за счет средств федерального бюджета лесничества отчитались о выполнили 17% от годового плана восстановления. В этом году площадь лесовосстановления должна достичь 1,1 млн га.





Отметим, лесовосстановлением называют самый первый этап жизни леса после вырубки или пожара. Естественный тип лесовосстановления - когда лес возобновляется сам. Как объясняют специалисты "Гринпис Россия", такие территории чаще всего занимают «пионерные» светолюбивые и быстрорастущие породы деревьев: осина, ольха, берёза, в редких случаях сосна. Под прикрытием «пионеров» со временем подрастают другие деревья.





Комбинированное лесовосстановление, когда люди самостоятельно подсаживают на месте вырубки или гари маленькие деревца, чтобы помимо естественного роста пород спроектировать состав будущего леса. Искусственное лесовосстановление отличается тем, что изначально люди выбирают место для высадки, готовят его, а после сажают выращенные в питомниках саженцы.





При этом, считают экологи, о результатах лесовосстановления можно говорить лишь через 15-20 лет, так как лес растет долго. Также за всеми участками с «новым» нужно следить: проводить рубки ухода и осветление, когда оставляются наиболее ценные с хозяйственной или природоохранной точки зрения породы. Через 10 до 20 лет делаеть прочистку — регулировать густоту леса, удалять лишние или погибшие деревья.





«В случае своевременного ухода за молодняком, первые плоды трудов можно будет использовать лет через 30-40, а полноценную замену утраченному лесу мы получим лет через 60, что в 2,5 раза быстрее, чем в отсутствии какого-либо ухода», — говорят экологи.





При этом они отмечают, что лес может вырасти самостоятельно, но нужно понимать, что ценность с точки зрения лесозаготовки и промышленности при таком раскладе он приобретает лишь через 100-150 лет.





По данным Томскстата, в 2019 году в регионе провели лесовосстановление на площади около 30,8 тысяч гектаров. При этом лес восстанавливали естественным способом на площади 27,7 тысяч га, искусственным (посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных растений) только на 1,7 тысячи, комбинированным, сочетающим естественное и искусственное, на 1,4 тысячи гектаров. Всего в Томской области 20 млн га леса.





Ранее власти региона обещали, что к 2024 году лесовосстановление в Томской области будет полностью компенсировать вырубки и гибель леса. Они планировали открыть лесосеменной центр по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, так как сейчас регион закупает такие саженцы на Алтае.





Руководитель лесного отдела Гринписа России Алексей Ярошенко в интервью ТВ2 отмечал, что интенсивность ухода за молодыми лесами в Томской области примерно в 20 раз ниже уровня, который соответствовал бы интенсивности лесовосстановления.





«Это если судить по официальным документам. Так было пять лет назад, это последние данные, которые были официально опубликованы и доступны. У нас нет никаких оснований думать, что за пять лет ситуация изменилась, если предыдущее десятилетие она была такой. Без правильного лесовосстановления нормальное выращивание леса не обеспечивается. Можно сажать леса сколько угодно, хоть в два слоя после каждой рубки, но ничего не вырастет, если нет полноценного цикла мероприятий. Особенно в первые 20 лет после посадки», — говорил он.





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