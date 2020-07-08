Центр мониторинга: В Томской области выздоровели 55 % всех заболевших коронавирусом

В Томской области доля выздоровевших от коронавируса на 7 июля составляла 55 %. По итогам недели регион переместился с пятого на шестое место по проценту выздоровевших, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).





По состоянию на 7 июля лидирует в СФО Республика Хакасия, где 73 % выздоровевших. Второе место занимает Алтайский край, там 72 % заболевших COVID-19 выздоровели.





Республика Тыва, как и в прошлом периоде, замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 37 % случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19.





За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 25 тысяч 460 человек, это 54 % от общего числа выявленных в федеральном округе случаев.





В России данный показатель равен 67 %: на 7 июля от COVID-19 излечились почти 464 тысячи человек.