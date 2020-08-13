Добрые новости
13 августа,
2020
1
фото
Новости

В Томской области выявлено 48 случаев заражения коронавирусом; один человек умер

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Оперштаб сообщил о 48 новых случаях заражения коронавирусом в Томской области. Также 61 человек был выписан из больницы по выздоровлению. Один человек умер, по данным оперштаба, он входил в возрастную группу риска, а также страдал хроническими заболеваниями сердца и почек. 


Из заразившихся за последние сутки у 28 человек инфекция протекает бессимптомно, у 13 выявлено ОРВИ, еще семь человек находятся в больнице с пневмонией.

В Томской области выявлено 48 случаев заражения коронавирусом; один человек умер

Всего за период пандемии в Томской области зарегистрировано 4840 случаев заболевания COVID-19, на данный момент 3424 человека выздоровели, 49 умерли. Также 45 человек сейчас находятся в обсерваторах под Томском.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.