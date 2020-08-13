В Томской области выявлено 48 случаев заражения коронавирусом; один человек умер

Оперштаб сообщил о 48 новых случаях заражения коронавирусом в Томской области. Также 61 человек был выписан из больницы по выздоровлению. Один человек умер, по данным оперштаба, он входил в возрастную группу риска, а также страдал хроническими заболеваниями сердца и почек.





Из заразившихся за последние сутки у 28 человек инфекция протекает бессимптомно, у 13 выявлено ОРВИ, еще семь человек находятся в больнице с пневмонией.