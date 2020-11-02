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02 ноября,
2020
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В Томской области выросло число жалоб на действия коллекторов

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Больше 300 жалоб на действия коллекторов поступило судебным приставам с начала года. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное УФССП.


Из 307 жалоб 122 приходятся на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств и иных лиц.


«Около половины обращений поступило от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников», — говорится в сообщении УФССП.


Выявлено 16 административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. 14 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 580 тысяч рублей.

По закону юридическое лицо может звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и не более восьми раз в месяц. При этом звонить можно только в рабочее время (8.00–22.00), а в выходные и праздники – с 9.00 до 21.00.  

Пожаловаться на действия коллекторов можно в региональное УФССП по адресу: ул. Пушкина, 65 (электронный адрес –mail@r70.fssprus.ru), а также в интернет-приемную, доступную на официальном сайте Управления (r70.fssprus.ru).

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