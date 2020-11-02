В Томской области выросло число жалоб на действия коллекторов

Больше 300 жалоб на действия коллекторов поступило судебным приставам с начала года. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное УФССП.





Из 307 жалоб 122 приходятся на действия микрофинансовых и микрокредитных организаций. Остальные обращения касаются деятельности коллекторских агентств и иных лиц.





«Около половины обращений поступило от граждан, которые по факту не являются должниками и не имеют просроченных обязательств, тем не менее с них требовали оплату долга, часто мотивируя тем, что они являются родственниками или знакомыми реальных должников», — говорится в сообщении УФССП.





Выявлено 16 административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ. 14 организаций привлечены к административной ответственности на общую сумму 580 тысяч рублей.