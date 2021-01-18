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18 января,
2021
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Новости

В Томской области выросли штрафы за нарушение благоустройства

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области ужесточились санкции за нарушение правил благоустройства. Соответствующие поправки в административный кодекс региона вступили в силу с 1 января 2021 года, сообщает законодательная дума.

В Томской области выросли штрафы за нарушение благоустройства
Фото: Анастасия Дорофеева, ТВ2

С 1 января этого года величина штрафа составит:


  • для граждан от 1.5 до 5 тыс. руб. (ранее от 1 до 5 тыс. руб.);
  • для должностных лиц – от 10 до 35 тыс. руб. (ранее от 10 до 25 тыс. руб.);
  • для юридических лиц – от 50 до 150 тыс. руб. (ранее от 50 до 100 тыс. руб.).


Соответствующие поправки приняли еще в 2017 году. Отсрочка по их вступлению в силу была установлена для того, чтобы и муниципалитеты, и собственники успели подготовиться к ужесточению.


Размеры административных штрафов увеличены за нарушение правил благоустройства территорий. Речь здесь может идти о содержании дорог, освещении, об уборке и очистке территории как организациями, объектами торговли и прочими юридическими лицами, так и собственниками индивидуальных жилых домов. Кроме того, по этой статье могут штрафовать, например, за порчу скамеек и газонов.


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