В Томской области вырос спрос на ремонт техники и услуги фотостудий

В Томской области на фоне ослабления режима самоизоляции вырос спрос на ремонт электротехники и на услуги фотостудий. При этом количество покупок в супермаркетах уменьшилось на треть. Таковы данные опроса, проведенного компанией МТС.

Аналитики МТС изучили, что покупали жители Томской области с 1 по 10 июня, какие магазины возобновили работу и как восстанавливаются их обороты по сравнению со средними показателями мая 2020 года.





В начале июня, по сравнению с маем, наибольший прирост по количеству транзакций клиентов МТС Банка показали мастерские по ремонту электроники – здесь количество платежей увеличилось в 2,5 раза. Повышенным спросом пользовались услуги фотостудий – количество транзакций увеличилось в два раза, также почти в два раза вырос спрос на услуги страхования.





В топ-10 категорий по приросту количества транзакций вошли фотоцентры (+79 %), магазины сувениров (+76 %), химчистки (+43 %), стоматологии (+31 %), электрички (+27 %), пригородные и междугородние автобусы (+21 %) и магазины спорттоваров (+16 %).





При этом количество покупок в супермаркетах снизилось на 33 %. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости, говорят в компании.