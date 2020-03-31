В Томской области ввели режим полной самоизоляции. Срочная новость!
Губернатор Томской области ввел режим самоизоляции на территории региона. Он продлится с 22-х часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22-х часов 14 апреля включительно.
«Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в сегодняшнем телевизионном обращении к жителям Томской области. — Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один — максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры».
Жители региона могут выходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, но им желательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра между друг другом.
«Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин.
Глава региона попросил родителей обратить особое внимание на детей и подростков. «Сегодня они должны быть не в торговых центрах и на улицах, а дома», — отметил он.
Сергей Жвачкин обратил внимание жителей области, что соблюдение режима будет контролироваться.
«Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас миновала как можно быстрее. Самоизоляция нужна, чтобы здоровье большинства жителей Томской области не зависело от безответственного поведения отдельных жителей», — сказал глава региона.
«Россия переживала и чуму, и холеру. Переживем и коронавирус, но мы должны выйти из этой эпидемии целыми и невредимыми. Повторю еще раз: я верю в томичей. Давайте докажем, что мы умный регион, умный город. Давайте сбережем себя!», — призвал жителей Сергей Жвачкин.
На утро вторника, 31 марта, в инфекционных отделениях Томска и Северска находятся 26 человек. Из них пять человек ждут результатов анализов на коронавирус. Положительный диагноз коронавирусной инфекции в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное.
Режим массовой самоизоляции первой ввела Москва и Московская область. 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам проанализировать опыт Москвы. В итоге самоизоляции в понедельник ввели еще 14 регионов. К полудню 31 марта таких регионов было 23, включая соседнюю Новосибирскую область и Санкт-Петербург.
В Томской области до этого действовал режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Губернатор региона также принял ограничительные меры, однако ряд жителей региона попросили их расширить. В частности, они настаивают назакрытии торговых центров и детских садов.
В понедельник губернатор области Сергей Жвачкин провел аппаратное совещание, в ходе которого не исключил ужесточения карантинных мер.
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