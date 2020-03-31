В Томской области ввели режим полной самоизоляции. Срочная новость!

Губернатор Томской области ввел режим самоизоляции на территории региона. Он продлится с 22-х часов сегодняшнего дня, 31 марта, до 22-х часов 14 апреля включительно.

«Эпидемия коронавируса серьезно изменила нашу жизнь, и власть принимает экстраординарные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин в сегодняшнем телевизионном обращении к жителям Томской области. — Пока нет сыворотки и вакцины, рецепт у нас один — максимальное сокращение контактов между людьми. Если мы не хотим повторить судьбу многих европейских стран, где от коронавируса умирают десятки тысяч, нам нужно принять самые жесткие меры».

Жители региона могут выходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки, но им желательно соблюдать дистанцию в 1,5 метра между друг другом.





«Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой. Но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи», — подчеркнул Сергей Жвачкин.





Глава региона попросил родителей обратить особое внимание на детей и подростков. «Сегодня они должны быть не в торговых центрах и на улицах, а дома», — отметил он.





Сергей Жвачкин обратил внимание жителей области, что соблюдение режима будет контролироваться.





«Всеобщая самоизоляция нужна для того, чтобы меры, принимаемые нашими медиками и властью, были максимально эффективными, чтобы эта беда нас миновала как можно быстрее. Самоизоляция нужна, чтобы здоровье большинства жителей Томской области не зависело от безответственного поведения отдельных жителей», — сказал глава региона.