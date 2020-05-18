В Томской области введен масочный режим. Ответы на частые вопросы

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С 18 мая на территории Томской области действует обязательный масочный режим. Рассказываем, где и как нужно носить маску, будут ли штрафовать за их отсутствие и нужно ли носить перчатки.

Где обязательно нужно быть в масках?

Масочный режим распространяется на общественный транспорт (включая поездки на такси) и места массового пребывания людей в закрытых помещениях. В частности, маски обязательно нужно надевать, когда заходишь в магазин или торговый центр.

При этом, по улице можно ходить без маски.

«Обязательный масочный режим в общественном транспорте, в торговых центрах и в других многолюдных общественных местах – это не прихоть власти, а здоровье людей, — комментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – В условиях, когда 65 процентов болеет коронавирусом бессимптомно, мы должны максимально обезопасить друг друга. Маску в магазине или в автобусе нужно носить не для губернатора, полицейского или врача, а в первую очередь для себя. При этом на улице маску носить не обязательно».

Как правильно носить маску?

Правила использования защитных медицинских масок просты:

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх.

Внешняя сторона маски обычно окрашена. Расположите ее от себя.

Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа.

Закройте маской нос, рот, подбородок.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую.

Не используйте одноразовые маски повторно.

Снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), и сразу же выбросьте ее. После этого обработайте руки.

Кроме того, не оставляйте использованные маски в открытом доступе, а также не снимайте маски, чтобы поздороваться или поговорить с кем-либо.

Добавим, что маски нужно менять каждые два-три часа. Респираторы — каждые восемь.

Перчатки нужны?

Пользоваться медицинскими перчатками не обязательно. По словам губернатора их можно заменить на дезинфицирующе средства (жидкости или спреи).

Губернатор отметил, что торговые центры будут оснащены бесплатными для посетителей дезинфицирующими средствами. На входе и выходе из торговых центров посетители будут иметь возможность продезинфицировать руки».

Будут ли штрафовать за отсутствие масок?

Замгубернатора Иван Деев отметил, что за нарушение масочного режима могут штрафовать и физических, и юридических лиц.

Так нарушение режима попадает под административное наказание по статье 20.6.1 КоАП. Она звучит как «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС...».

По части 1 статьи грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Вице-губернатор не исключил, что нарушители могут столкнуться с тем, что им будут отказывать в получении услуг, за которыми они обратились в ту или иную организацию. Об этом же говорил и заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, который отметил, что магазины вправе не обслуживать покупателей без масок.

Как долго продлится масочный режим?

Пока не известно. Режим самоизоляции продлен до 1 июня 2020 года. Пока дополнительной информации от обладминистрации не поступало, то носить маску и пользоваться антисептиками или медицинскими перчатками, придется до этого времени.