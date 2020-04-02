В Томской области временно не проводят свадьбы и не оформляют разводы
В Томской области временно приостановили регистрацию заключения и расторжения браков, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Ранее Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту «обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме».
Запланированные на апрель и май 2020 года свадебные церемонии ЗАГСы рекомендуют перенести на более поздний срок — после 1 июня. Для этого достаточно отправить письменное обращение на электронную почту территориального отдела ЗАГС с указанием контактов и дождаться обратного звонка специалистов.
Если дату свадьбы перенести невозможно, государственная регистрация брака будет проходить только в присутствии молодоженов — без приглашенных гостей.
Подать новые заявления о заключении или расторжении брака на даты после 1 июня 2020 года можно через портал госуслуг.
Узнать подробнее об услугах и режиме работы отделов ЗАГС Томской области можно в будние дни с 8 до 20 часов по телефону «горячей линии» (3822) 510-125.
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