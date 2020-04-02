Добрые новости
02 апреля,
2020
Новости

В Томской области временно не проводят свадьбы и не оформляют разводы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области временно приостановили регистрацию заключения и расторжения браков, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту «обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме».


Запланированные на апрель и май 2020 года свадебные церемонии ЗАГСы рекомендуют перенести на более поздний срок — после 1 июня. Для этого достаточно отправить письменное обращение на электронную почту территориального отдела ЗАГС с указанием контактов и дождаться обратного звонка специалистов.


Если дату свадьбы перенести невозможно, государственная регистрация брака будет проходить только в присутствии молодоженов — без приглашенных гостей.


Подать новые заявления о заключении или расторжении брака на даты после 1 июня 2020 года можно через портал госуслуг.


Узнать подробнее об услугах и режиме работы отделов ЗАГС Томской области можно в будние дни с 8 до 20 часов по телефону «горячей линии» (3822) 510-125.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.