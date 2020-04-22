В Томской области впервые за 60 лет отменили сезон весенней охоты

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края. Разрешим мы – все сибиряки немедленно будут у нас, а то и москвичи подтянутся, – объяснил принятое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обращении к охотникам. – С нашими расстояниями границы мы не перекроем, на каждой опушке паспортный контроль не поставим. Поэтому в мае мы, охотники, останемся дома и будем терпеливо ждать сентября. Заодно и природе дадим отдохнуть».





В своем обращении глава региона уточнил, что все охотники, успевшие купить путевки на весеннюю охоту, смогут воспользоваться ими осенью, а для местных охотников власть увеличит квоты на добычу дичи и зверя на осенне-зимний период 2020-2021 годов.





Ранее томские охотники просили Сергея Жвачкина не закрывать охотничий сезон.





«Мы считаем неправильным рассматривать весеннюю охоту как вариант распространения инфекции. Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь является индивидуальной охотой. Также большое количество людей при этом покинут города и другие населенные пункты и самоизолируются в охотугодьях. Для 95 процентов всех охотников региона охота – это не только развлечение, но и серьезное подспорье в решении продовольственных вопросов своих семей. Также закрытие охоты нанесет непоправимый урон охотхозяйствам нашей области», — говорилось в обращении охотников.





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