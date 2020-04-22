Добрые новости
22 апреля,
2020
1
фото
Новости

В Томской области впервые за 60 лет отменили сезон весенней охоты

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин 22 апреля подписал постановление о запрете весенней любительской и спортивной охоты на пернатую дичь и серую ворону на территории охотничьих угодий Томской области. Причина запрета — пандемия коронавируса, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В Томской области впервые за 60 лет отменили сезон весенней охоты

«Весеннюю охоту запретили практически все наши соседи: Кузбасс, Новосибирская, Омская, Тюменская области, Алтайский и Красноярский края. Разрешим мы – все сибиряки немедленно будут у нас, а то и москвичи подтянутся, – объяснил принятое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин в обращении к охотникам. – С нашими расстояниями границы мы не перекроем, на каждой опушке паспортный контроль не поставим. Поэтому в мае мы, охотники, останемся дома и будем терпеливо ждать сентября. Заодно и природе дадим отдохнуть».


В своем обращении глава региона уточнил, что все охотники, успевшие купить путевки на весеннюю охоту, смогут воспользоваться ими осенью, а для местных охотников власть увеличит квоты на добычу дичи и зверя на осенне-зимний период 2020-2021 годов.


Ранее томские охотники просили Сергея Жвачкина не закрывать охотничий сезон. 


«Мы считаем неправильным рассматривать весеннюю охоту как вариант распространения инфекции. Весенняя охота на боровую и водоплавающую дичь является индивидуальной охотой. Также большое количество людей при этом покинут города и другие населенные пункты и самоизолируются в охотугодьях. Для 95 процентов всех охотников региона охота – это не только развлечение, но и серьезное подспорье в решении продовольственных вопросов своих семей. Также закрытие охоты нанесет непоправимый урон охотхозяйствам нашей области», — говорилось в обращении охотников.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.