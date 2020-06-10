В Томской области вновь подтвердили почти 50 новых случаев заболевания коронавирусом

48 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 1066 человек, из них примерно половина уже здоровы. Власти региона надеются, что в ближайшее время обнаружат и полностью «окопают» очаги, из-за которых произошел резкий всплеск заболевших, и Томская область вернется к фоновым значениям.

По данным властей, в Томске насчитывается четыре активных очага коронавирусной инфекции. Ранее очаг COVID-19 обнаружили на Центральном рынке, поликлиники № 10, где число зараженных достигло 17 человек. Также заражение произошло у сотрудников нескольких предприятий.





В Томской области за сутки выписали 25 пациентов. Их общее число составляет 524 человека. 386 человек госпитализированы, 14 скончались, остальные находятся на самоизоляции.





В России на 10 июня выявлено 493 657 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 252 783 человек. Скончались от коронавируса 6 358 человек.





Ежедневно специалисты фиксируют около 8,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в России. Однако некоторые города начали ослаблять санитарные меры. Москва отменила пропускной режим, на послабления пошли и сибирские города. В Томской области о продлении или смягчении режима официально пока не сообщалось. В регионе до 15 июня продолжает действовать масочный режим. Замгубернатора Иван Деев отмечал, что власти региона не могут ослабить режим, так как коэффициент распространения инфекции в Томской области вырос до 1,6.





Добавим, что на 24 июня в ряде городов пройдут военные парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 1 июля запланировано голосование по поправкам в Конституцию.





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