В Томской области за сутки подтвердили 75 новых случаев заболевания коронавирусом

С начала пандемии число заболевших COVID-19 в регионе составляет 2846 человек. Из них уже выздоровели 1613 человек. За сутки ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще 42 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 у 34-х пневмония, у 15-ти признаки ОРВИ, у 26-ти инфекция протекает бессимптомно.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции до 1 августа. Он отметил, что сейчас основные случая заражения — семейные и бытовые очаги.





«Продолжают выявляться заболевшие из числа контактных по зафиксированным ранее очагам — НИИ, предприятия в Томском районе и Томске и другие организации. Также установлены новые очаги — несколько служб и администрация одного из районов области, сотрудники и пациенты районной больницы другого муниципалитета», — сказал замгубернатора Иван Деев.







Оперштаб не раскрывает точное количество заболевших в районах области. По данным 9 июля в Северске было выявлено 160 случаев заболеваний COVID-19. Из них 68 человек уже выздоровели. Госпитализированы 25 человек, еще 67 получают лечение амбулаторно.





4 июля первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в Каргасоксом районе. По данным на 9 июля COVID-19 выявлен у 17 человек. Один госпитализирован в инфекционное отделение Каргасокской районной больницы, еще один заболевший переведен в респираторный госпиталь Томска. У остальных инфекция протекает бессимптомно либо с легкими признаками ОРВИ. Они находятся под медицинским наблюдением, подчеркивается на сайте Каргасокской районной больницы.





Также очаг коронавируса выявлен в Томском политехническом университете.





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