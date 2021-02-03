В Томской области вертолетом санавиации будет управлять девушка-пилот
Девушка-пилот впервые будет управлять вертолетом санитарной авиации в Томской области. сообщает телеграм-канал «Область здоровья».
«Спасать жизни жителей Томской области будет девушка-пилот. На дежурство в Томской области заступила первая девушка-пилот медицинской эскадрильи компании «Русские Вертолетные Системы» Ирина Долина». — говорится в сообщении.
В 2020 году Ирина Долина окончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского и обучалась на вертолетах «Ансат» предоставленных колледжу «Русскими Вертолетными Системами». Ирина прошла подготовку в качестве пилота вертолета «Ансат» с опытными инструкторами авиамедицинской эскадрильи «Русских Вертолетных Систем».
Решение направить Ирину в Томскую область было принято после прохождения дополнительной подготовки в авиационном учебном центре компании на базе санитарной авиации «Хелипарк Подушкино» в Московской области.
Отмечается, что «Русские Вертолетные Системы» заступили на дежурство по контракту с Томской областной клинической больницей в октябре 2018 года и применяют в своей работе в регионе связку из двух типов медицинских вертолетов – среднего Ми-8АМТ и нового отечественного двухдвигательного вертолета «Ансат». Оба вертолета базируются в городе Колпашево и несут круглосуточное дежурство.
Всего же за время работы в регионе «Русскими Вертолетными Системами» было эвакуировано свыше 1700 пациентов. Развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
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