В Томской области вернутся к работе детские кружки и секции

С 1 декабря в Томской области возобновляют работу детские кружки и секции в очном режиме. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

«Губернатор принял решение возобновить занятия в сфере дополнительного образования в очном режиме с 1 декабря. Однако при этом он поставил задачу, чтобы во всех учреждениях, где занимаются дети, независимо от формы собственности, неукоснительно соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования, а занятия проводились малыми группами – не более 15 человек», – прокомментировала решение главы региона его заместитель, член штаба Людмила Огородова.





Она подчеркнула, что родителям детей, которые посещают учреждения допобразования, необходимо обязательно контролировать самочувствие ребенка и при любом недомогании оставаться дома. Если же ребенок уже находится на карантине как контактный с заболевшим и не посещает школу, в этот период категорически запрещено посещать кружки и секции, даже если нет симптомов заболевания.





«В учреждения допобразования ходят дети из разных школ, соответственно, расширяется круг контактов ребенка и повышается риск заражения», – подчеркнула Людмила Огородова.





Заместитель губернатора отметила, что, если родители примут решение воздержаться от занятий в кружках на период подъема заболевания респираторными вирусными инфекциями, место за ребенком в муниципальном учреждении сохранится в течение всего учебного года.





Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 31 января. Кроме того, на время новогодних праздников в регионе будут действовать новые запреты. В регионе действует обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняется самоизоляция для людей в возрасте 65+ и запрещены массовые мероприятия. С 18 декабря по 10 января проводить новогодние мероприятия в кафе и ресторанах запретят. Также с 18 декабря по 10 января для детей до 14 лет включительно запрещено посещение ТЦ с развлекательной инфраструктурой и кинотеатров без сопровождения.





За весь период в Томской области установлено 18 053 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 936, умерших 162.





Коэффициент распространения инфекции равен 1. Наличие свободного коечного фонда — 27,6 %.





Напомним, обязательный масочный режим в России продлили до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. По более ранним документам обязательный масочный режим должен был действовать до 1 января 2021 года. Продлить режим решили из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.





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