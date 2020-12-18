В Томской области в два раза превышен эпидпорог по ОРВИ у взрослого населения

В Томской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 13,7 %, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Случаев гриппа в регионе не выявлено.





По словам специалистов, темпы заболеваемости снижаются. Превышение эпидпорога отмечено только в одной возрастной группе — от 15 лет и старше, где количество заболевших превышает норму в два раза.





Из-за роста заболеваемости полностью были закрыты две школы в Чаинском районе, два детских сада в Шегарском и Томском районах. Частично закрыты 17 классов в 13 школах в Шегарском, Парабельском, Первомайском, Кожевниковском районах и Томске, а также семь групп в четырех детских садах в Каргасокском, Шегарском, Кожевниковском районах.





Специалисты Роспотребнадзора в целях профилактики рекомендуют:

- Избегать мест массового скопления людей.

- При необходимости посещения многолюдных мест держаться дистанции в 1 м (на расстоянии вытянутой руки).

- В местах скопления людей и при близком контакте с ними использовать медицинскую маску или респиратор.

- Соблюдать «респираторный этикет».

- Как можно чаще и тщательно мыть руки с мылом; обрабатывать кожным антисептиком.

- Регулярно проводить влажную уборку в доме и на рабочих местах, проветривать помещения.

- Ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания, труда и отдыха.