В Томской области в 2020 году отремонтируют 146 км дорог

Планируется отремонтировать более 142,9 км автодорог, а также достроить подъезд к терминалу международного аэропорта «Богашево».

В 2020 году Томская область направит 3,4 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Областное дорожно-строительное управление отремонтирует два участка автомагистрали Томск — Каргала — Колпашево, участки автодорог Томск — Мариинск, Томск — Мирный — Межениновка, Первомайское — Белый Яр и завершит строительство подъезда к терминалу международного аэропорта «Богашево».





Компания «Сибстройцены» проведет ремонт участков автодорог Томск — Каргала — Колпашево и Каргала — Бакчар в Шегарском районе. С «Кузбассдорстроем» заключен контракт на ремонт участка автотрассы Томск ‑ Аэропорт. «СМУ-7» приведет в нормативное состояние участок автодороги Чёрная Речка — Кисловка. Подъезд к селу Дзержинскому отремонтирует «Томскдорстрой».





На принципах контракта жизненного цикла отремонтируют два участка автодороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок компании «СК Гефест» и «СКС-СП». По завершении ремонта подрядные организации обеспечат их содержание в течение трех лет.





Первым в Томской области, в октябре 2019 года, контракты с подрядчиками заключило ЗАТО Северск. «Кузбассдорстрой» будет ремонтировать в закрытом городе пять объектов: улицы Калинина, Комсомольскую, Крупскую, Ленина и Северную автомагистраль.





В Томске подрядчики нацпроекта были определены в декабре. «Томская строительная компания» выполнит ремонт улиц Артёма, Косарева, Усова, Пушкина с путепроводом, площадь Соляную и проспект Ленина. «Братство» приведет в нормативное состояние улицы 79-й Гвардейской дивизии, Пролетарскую и Профсоюзную. «Кузбассдорстрой» отремонтирует улицу Елизаровых.