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11 апреля,
2020
Новости

В Томской области увеличили сроки сдачи налоговой отчетности из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В связи с пандемией COVID-19 компании смогут сдать финансовую и налоговую отчетность позднее ранее установленных сроков.


По данным областной администрации, до 15 мая 2020 года продлевается срок предоставления деклараций по НДС за первый квартал 2020 года и расчеты по страховым взносам в этот же период.


«На три месяца переносится срок сдачи отчетности по всем прочим налоговым декларациям и расчеты по авансовым платежам, расчеты сумм НДФЛ, финансовой информации о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 год и ранее, а также заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год», — говорится в сообщении.


Точные сроки предоставления всех видов отчетности можно посмотреть по ссылке.


В областной администрации отмечают, что 6 мая — срок для финансовой отчетности для всех юрлиц. Исключение составляют организации, чья отчетность содержит гостайну, и огранизации-резиденты, в отношении которых приняты ограничения иностранными государствами.


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