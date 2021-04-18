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18 апреля,
2021
Новости

В Томской области ускорился рост цен на стройматериалы

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Непродовольственная инфляция в Томской области за год выросла до 5,3%, вклад в нее внесли возросшие на фоне пандемии цены на строительные товары, сообщает пресс-служба томского отделения Центробанка.


Как говорится в данных, подготовленных ЦБ, недостаточное предложение жилья в многоквартирных домах, усталость от пандемии и удаленный формат работы усилили интерес томичей  к строительству домов. Так, с начала 2021 года в регионе на 45,5% выросли объемы введенных квадратных метров в индивидуальных домах. При этом оживление строительства усилило спрос на необходимые материалы. Кроме этого, росли мировые и внутренние цены на металлы и продукты деревообработки, выросли и транспортные издержки.


«Все это в комплексе ускорило рост цен на доску обрезную и металлочерепицу. А стоимость древесно-стружечных плит отреагировала ростом на повышенный спрос со стороны производителей мебели на фоне дефицита сырья. Дело в том, что увеличились экспортные поставки этого материала в Узбекистан и Казахстан», — говорит замуправляющего томским отделением ЦБ Татьяна Толкмит.


В годовом выражении прирост цен на стройматериалы в Томской области увеличился с 6,6% в феврале до 7,5% в марте.


Отметим, по данным ЦБ, годовая инфляция в марте в регионе равнялась 4,7%. Уровень инфляции в регионе по-прежнему ниже общероссийского показателя (5,8%) и значения по Сибири (5,7%). 

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