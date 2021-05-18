В Томской области усилят контроль за ношением масок из-за роста числа заболевших ОРВИ

В Томской области растет число заболевших ОРВИ. В областном центре эпидемиологический порог заболевших среди взрослого населения превышен на 40,5 процентов, сообщает администрация области.





«Только за последнюю неделю заболел ОРВИ 3 181 человек, половина из них – пациенты старше 15 лет. Регистрируются вирусы негриппозной этиологии», —отметила главный санитарный врач по Томской области Ольга Пичугина.





Пичугина призывает соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: минимизировать количество посещений общественных мест, обязательно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маску (с плотно закрытым носом и ртом) в помещениях и транспорте.





«Профилактика особо необходима пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Независимо от возраста важно обязательно соблюдать личную гигиену – мыть руки с мылом и использовать антисептики. А при ухудшении самочувствия — оставаться дома и вызвать врача. Посещение любых общественных мест в помещениях, а также проезд в общественном транспорте, включая такси, должен быть только в масках», — прокомментировала Ольга Пичугина.