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18 мая,
2021
Новости

В Томской области усилят контроль за ношением масок из-за роста числа заболевших ОРВИ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области растет число заболевших ОРВИ. В областном центре эпидемиологический порог заболевших среди взрослого населения превышен на 40,5 процентов, сообщает администрация области.


«Только за последнюю неделю заболел ОРВИ 3 181 человек, половина из них – пациенты старше 15 лет. Регистрируются вирусы негриппозной этиологии», —отметила главный санитарный врач по Томской области Ольга Пичугина.


Пичугина призывает соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: минимизировать количество посещений общественных мест, обязательно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить маску (с плотно закрытым носом и ртом) в помещениях и транспорте.


«Профилактика особо необходима пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Независимо от возраста важно обязательно соблюдать личную гигиену – мыть руки с мылом и использовать антисептики. А при ухудшении самочувствия — оставаться дома и вызвать врача. Посещение любых общественных мест в помещениях, а также проезд в общественном транспорте, включая такси,  должен быть только в масках», — прокомментировала Ольга Пичугина.

Ранее режим повышенной готовности, подразумевающий запрет на проведение массовых мероприятий и ношение масок в публичных местах, продлили до 31 мая.


С начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 546 жителей региона (Северск не входит в эту статистику). 31 466 пациент выздоровел.


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