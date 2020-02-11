В Томской области упали объемы нефтедобычи

За 2019 год в Томской области добыли 9 млн тонн нефти, рассказал журналистам замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Это на 800 тысяч тонн меньше, чем в 2018 году.
Замгубернатора отметил, что на следующий год компании заложили на геологоразведку 5,5 млрд рублей. Кроме того, власти региона продолжают проект по трудноизвлекаемым запасам нефти «Палеозой». Проект ведется совместно с «Газпромнефть-Восток» и рассчитан на 4 года.
«Конкретные цифры и выводы рано говорить, но будем надеяться, что это будет воплощено в жизнь, — резюмировал Шатурный. — «Газпромнефть-Восток» привлек наш научно-образовательный комплекс во главе с ТПУ, работа идет и находится на особом контроле».
В июле 2019 года власти Томской области сообщали, что за счет введения в эксплуатацию новой скважины объемы добываемых нефти и газа увеличатся на 4 тысячи тонн.
«В течение трех месяцев специалисты компании «Империал Энерджи» разбуривали пласты осадочных пород мезозоя и закончили проходку в отложения на глубине 3,25 км. По результатам испытаний получен промышленный приток практически безводной нефти из основного пласта, запасы которого являются трудноизвлекаемыми», — говорилось в сообщении.
Напомним, что объем добычи нефти в Томской области по итогам 2018 года составил 9,8 млн тонн, газа — 6,5 млрд кубических метров, что составляет 30 % от валового внутреннего продукта. В 2017 году нефти было добыто 8,9 млн тонн, а газа 5 млрд кубических метров. Налоги от НГК составляют от 25 до 28 % консолидированного бюджета Томской области.