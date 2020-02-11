В Томской области упали объемы нефтедобычи

За 2019 год в Томской области добыли 9 млн тонн нефти, рассказал журналистам замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Это на 800 тысяч тонн меньше, чем в 2018 году.

По добыче нефти мы падаем, к сожалению. Чуть больше 9 млн тонн добыли в прошлом году. По газу мы стабильно 6,5 млрд кубометров добываем, — озвучил на пресс-конференции Шатурный. — Самая проблема, как мы и говорили, это все, что касается геологоразведки. В прошлом году нефтяные компании потратили на геологоразведку 4,3 млрд рублей, на баланс поставили более 11 млн тонн разведанной нефти. В 2018 году поставили всего 1,2 млн тонн, вот такой прирост получили, и это радует. Надеемся, что сильного падения не будет.

Замгубернатора отметил, что на следующий год компании заложили на геологоразведку 5,5 млрд рублей. Кроме того, власти региона продолжают проект по трудноизвлекаемым запасам нефти «Палеозой». Проект ведется совместно с «Газпромнефть-Восток» и рассчитан на 4 года.





«Конкретные цифры и выводы рано говорить, но будем надеяться, что это будет воплощено в жизнь, — резюмировал Шатурный. — «Газпромнефть-Восток» привлек наш научно-образовательный комплекс во главе с ТПУ, работа идет и находится на особом контроле».





В июле 2019 года власти Томской области сообщали, что за счет введения в эксплуатацию новой скважины объемы добываемых нефти и газа увеличатся на 4 тысячи тонн.





«В течение трех месяцев специалисты компании «Империал Энерджи» разбуривали пласты осадочных пород мезозоя и закончили проходку в отложения на глубине 3,25 км. По результатам испытаний получен промышленный приток практически безводной нефти из основного пласта, запасы которого являются трудноизвлекаемыми», — говорилось в сообщении.





Напомним, что объем добычи нефти в Томской области по итогам 2018 года составил 9,8 млн тонн, газа — 6,5 млрд кубических метров, что составляет 30 % от валового внутреннего продукта. В 2017 году нефти было добыто 8,9 млн тонн, а газа 5 млрд кубических метров. Налоги от НГК составляют от 25 до 28 % консолидированного бюджета Томской области.