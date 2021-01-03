В Томской области умерло втрое больше людей с коронавирусом, чем сообщил оперштаб
Росстат опубликовал новые данные, посвященные смертности от коронавируса в России. По данным ведомства, в ноябре от COVID-19 скончались 23610 человек. Еще 12035 человек, заболевших ковидом, умерли от других заболеваний.
По общим данным Росстата, только за апрель-ноябрь исключительно от коронавируса погибли 69714 человека. Оперштаб отмечает, что с начала пандемии в России (с марта 2020 года по 2 января 2021-го) от коронавируса умерли всего 58 тыс. человек.
По данным оперштаба, на конец ноября в Томской области от коронавруса скончались 165 человек. Росстат сообщает, что с начала пандемии в Томской области умерли 532 человека, у которых диагностировали ковид. При чем, в ноябре скончалось 29 человек, у которых COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. И еще 95 человек, у которых COVID-19 не оказал влияния на развитие сопутствующих заболеваний.
Тайга.Инфо отмечает, что самое большое различие между данными Росстата и позицией региональных властей в Сибири у Кузбасса. Статистика утверждает, что в апреле-ноябре в Кемеровской области скончались 2389 пациентов с коронавирусом, а местный оперативный штаб отчитывался о 381 жертве. Разница почти в 6,2 раза.
О том, что официальная статистика смертности может быть занижена сообщали и ранее. Так издание «Медиазона» со ссылкой на данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) писало, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз.
В оперштабе расхождение цифр объяснили тем, что в статистику «Медиазоны» вошли все случаи смертей в респираторных госпиталях, а не только от ковида. Заместитель губернатора Иван Деев, говоря о расхождениях в статистике, отмечал, что цифры могут отличаться из-за того, что слишком долго готовится патологоанатомическое заключение. Также в оперативную информацию случай может попасть по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.
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