В Томской области умерло втрое больше людей с коронавирусом, чем сообщил оперштаб

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Росстат опубликовал новые данные, посвященные смертности от коронавируса в России. По данным ведомства, в ноябре от COVID-19 скончались 23610 человек. Еще 12035 человек, заболевших ковидом, умерли от других заболеваний.

По общим данным Росстата, только за апрель-ноябрь исключительно от коронавируса погибли 69714 человека. Оперштаб отмечает, что с начала пандемии в России (с марта 2020 года по 2 января 2021-го) от коронавируса умерли всего 58 тыс. человек.

По данным оперштаба, на конец ноября в Томской области от коронавруса скончались 165 человек. Росстат сообщает, что с начала пандемии в Томской области умерли 532 человека, у которых диагностировали ковид. При чем, в ноябре скончалось 29 человек, у которых COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. И еще 95 человек, у которых COVID-19 не оказал влияния на развитие сопутствующих заболеваний.