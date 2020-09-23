В Томской области стартовал отопительный сезон

В 19 муниципалитетах региона началась подача тепла в социальные объекты и жилые дома. По данным на 22 сентября, в Томской области к теплу подключен 41 % жилого фонда, 87 % образовательных и 91 % медицинских учреждений.





«Традиционно первыми начали получать тепло жители северных районов области: Александровского, Каргасокского, Колпашевского, также города Стрежевого, — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Яков Грель. — В Северске отопительный сезон начался 21 сентября, а 23 сентября тепло придет в дома жителей областного центра».





В рамках подготовки к отопительному сезону в области отремонтировали 76 объектов коммунальной инфраструктуры. На эти цели из областного бюджета выделили 157 млн рублей.





«На сегодняшний день к подаче тепла подготовлены 1581 километр тепловых сетей, почти 3 тысячи километров водопроводных сетей и 487 котельных, — отметил Яков Грель. — До конца года будет завершен ремонт аварийных котельных «Центральная» в Парабели и котельной в Белом Яре».