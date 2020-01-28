В Томской области стали меньше производить мяса и яиц

Предприятия региона в 2019 году уменьшили на 2,5 % производство яиц, на 1 % молока и на 1,8 % мяса, следует из данных Томскстата.





«В январе-декабре 2019 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 153,4 тысячи тонн, что на 1,8 % меньше, чем в январе-декабре 2018 года. Производство молока уменьшилось за этот период на 1 % и составило 143,7 тысячи тонн. Производство яиц снизилось на 2,5 % и составило 129,7 миллиона штук», — говорится в сообщении Томскстата.





При этом специалисты отмечают, что в Томской области увеличилось поголовье свиней на 7,1 % (239 тысяч голов), но на 3,5 % уменьшилось количество крупного рогатого скота (77,5 тысячи), птиц на сельхозпредприятиях также стало меньше на 1,2 % (4390,6 голов).