В Томской области стали меньше производить мяса и яиц
Предприятия региона в 2019 году уменьшили на 2,5 % производство яиц, на 1 % молока и на 1,8 % мяса, следует из данных Томскстата.
«В январе-декабре 2019 года произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 153,4 тысячи тонн, что на 1,8 % меньше, чем в январе-декабре 2018 года. Производство молока уменьшилось за этот период на 1 % и составило 143,7 тысячи тонн. Производство яиц снизилось на 2,5 % и составило 129,7 миллиона штук», — говорится в сообщении Томскстата.
При этом специалисты отмечают, что в Томской области увеличилось поголовье свиней на 7,1 % (239 тысяч голов), но на 3,5 % уменьшилось количество крупного рогатого скота (77,5 тысячи), птиц на сельхозпредприятиях также стало меньше на 1,2 % (4390,6 голов).
Чаще всего сельхозпродукцию в регионе по-прежнему производят не подворья, а сельхозпредприятия: 86 % мяса, 59 % молока и 95 % яиц на рынке.
Отметим, Аналитический центр при правительстве России отмечал, что в 2020 году на 10-12 % могут вырасти цены на мясо и молоко из-за подорожания сырья, электричества, газа и запуска системы отслеживания животноводческих товаров «Меркурий». Однако глава комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5-7 % из-за ее перепроизводства в стране. Упадут цены и на птицу, так как рынок реагирует на показатели свинины. Подорожать может лишь говядина из-за сокращения поголовья скота. Цены, по его прогнозам, могут вырасти на 5 %.
По данным регионального Роспотребнадзора, в Томской области за 2019 год вырос объем экспорта мяса. Китай активно закупал птицу — куриные лапки и шеи, а Монголия свинину.
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