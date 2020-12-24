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24 декабря,
2020
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В Томской области спустя почти пять лет приняли «закон о тишине»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Депутаты областной думы во втором чтении приняли «закон о тишине». Принятие законопроекта в первом чтении состоялось в 2016 году, с тех пор инициатива дорабатывалась.

В Томской области спустя почти пять лет приняли «закон о тишине»

По словам председателя комитета облдумы по законодательству, госустройству и безопасности Дмитрия Лаптева, сложность состояла в том, что нужно было найти баланс между бизнесом и населением.


«Если раньше законопроект распространялся только на жилые дома, то теперь сфера его действия расширена в отношении территорий временного пребывания людей – это больницы, общежития, санатории, поликлиники, в том числе земельные участки для строительства, садоводства и огородничества», – отметил Лаптев.

В законопроекте конкретизируется список действий, которые нарушают покой людей. Помимо ремонта и прослушивания музыки, это — крик, свист, пение, танцы, стук, игра на музыкальных инструментах и проведение погрузочно-разгрузочных работ.


Шумные ремонтные работы теперь нельзя проводить с 13.00 до 15.00 в рабочие дни и в субботу. По-прежнему запрещено делать ремонт в ночное время — с 23:00 до 07:00, а также в воскресенье и праздники.


За нарушение новых правил предусматривается наказание в штрафа:

  • для граждан — 1-1,5 тысячи рублей;
  • для должностных лиц — 3-5 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — 5-10 тысяч рублей.


При повторном правонарушении штраф будет увеличен:

  • для граждан — 2-5 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — 5-15 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — 10-20 тысяч рублей.
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