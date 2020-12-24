В Томской области спустя почти пять лет приняли «закон о тишине»

Депутаты областной думы во втором чтении приняли «закон о тишине». Принятие законопроекта в первом чтении состоялось в 2016 году, с тех пор инициатива дорабатывалась.

По словам председателя комитета облдумы по законодательству, госустройству и безопасности Дмитрия Лаптева, сложность состояла в том, что нужно было найти баланс между бизнесом и населением.





«Если раньше законопроект распространялся только на жилые дома, то теперь сфера его действия расширена в отношении территорий временного пребывания людей – это больницы, общежития, санатории, поликлиники, в том числе земельные участки для строительства, садоводства и огородничества», – отметил Лаптев.