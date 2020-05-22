В Томской области спрос на спутниковые тарелки вырос на 60 %

Спрос на спутниковые тарелки с начала апреля 2020 года в Томской области вырос на 60 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных компании МТС.

В компании отмечают, что спутниковое ТВ подключают в удаленных и сельских поселениях области, где ему нет альтернативы, а также в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и городских квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Больше всего «тарелок» появилось на крышах Тахтамышево и Моряковского затона, в частном секторе пригорода Томска. В топ-3 «главных по тарелочкам» вошли Томский, Александровский и Колпашевский районы области.





«Дачный сезон в Томске в этом году начался рано – этому способствовала и небывало теплая погода в апреле, и вынужденная самоизоляция. Отправляясь за город, многие стремятся создать там привычные и комфортные для себя условия: подключить интернет для работы или учебы, а также телевидение для развлечения. И мы рады, что МТС помогает обеспечить эти потребности и при этом сэкономить», – комментирует директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.





МТС предлагает своим абонентам подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер с суммарной скидкой около 40 %. В Томской области на долю таких подключений приходится 40 % от всех подключений, остальные 60 % подключают только услугу спутникового ТВ.





Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Канальный план спутникового ТВ от МТС превышает 200 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей свыше 5700 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.