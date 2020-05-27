В Томской области создают резерв медиков для работы с больными COVID-19

Сейчас для желающих проходят онлайн-встречи с руководством и коллективами МСЧ № 2. Такие же видеоконференции уже состоялись с частью сотрудников реанимации областного перинатального центра им. И. Д. Евтушенко и больницы скорой медицинской помощи № 2. На встречах медики могут задать любые интересующие их вопросы. На вопросы отвечают главврач МЧС № 2 Алексей Михленко, зам по медчасти Игорь Квач и завреанимацией Евгений Тарасенко.

Как сообщает облздрав, резерв создается из медиков, которые выразили желание работать в респираторных госпиталях, перепрофилированных для лечения новой коронавирусной инфекции.

«Прежде всего, коллег интересовало, сколько времени длится смена, сколько раз в день медицинский персонал может выходить из «красной зоны», как часто проводится тестирование на COVID-19. Также врачи задавали вопросы о доплатах, правилах использования средств индивидуальной защиты», — сообщает облздрав.





По словам Алексея Михленко, на сегодняшний день в регионе нет дефицита кадров, но создание кадрового резерва из специалистов анестезиологов, реаниматологов, терапевтов и медсестер необходимо. Сейчас в организации работы респираторного госпиталя принимают участие сотрудники Томской ОКБ, роддома № 4, больницы скорой медицинской помощи № 2, клиник СибГМУ, районных больниц, других медучреждений. При необходимости они получают онлайн-консультации коллег — узких специалистов из других больниц.