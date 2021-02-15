В Томской области создан департамент, который будет контролировать цены на лекарства

В Томской области создан департамент лицензирования и регионального государственного контроля. Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
Возглавлять департамент будет Александр Деев, ранее руководивший областным комитетом по лицензированию. Следить департамент будет в том числе за ценами на лекарства.
«В должности председателя комитета по лицензированию Александр Деев продемонстрировал профессионализм и принципиальность в решении многих вопросов, в том числе в организации борьбы с незаконным оборотом алкоголя на территории Томской области. Рассчитываю, эти качества ему пригодятся, чтобы обеспечить порядок и в сфере продажи лекарств, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Эта проблема волнует людей, наша общая задача – найти ее решение».
По данным Томскстата, в 2020 году цены на лекарства в регионе выросли на 7,2%. Больше всего в аптеках региона подорожал йод. Ценник увеличился на 48,8%, теперь его покупка обойдется в среднем в 29,40 рубля.
На треть подорожали аспирин российского производства (на 30,2%) и «Линекс» на (33,3%). Корвалол теперь стоит на двадцать процентов дороже, его продадут в среднем за 25,68 рубля.