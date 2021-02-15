В Томской области создан департамент, который будет контролировать цены на лекарства

Возглавлять департамент будет Александр Деев, ранее руководивший областным комитетом по лицензированию. Следить департамент будет в том числе за ценами на лекарства.





«В должности председателя комитета по лицензированию Александр Деев продемонстрировал профессионализм и принципиальность в решении многих вопросов, в том числе в организации борьбы с незаконным оборотом алкоголя на территории Томской области. Рассчитываю, эти качества ему пригодятся, чтобы обеспечить порядок и в сфере продажи лекарств, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Эта проблема волнует людей, наша общая задача – найти ее решение».