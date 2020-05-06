В Томской области снизился средний размер лимита по «кредиткам»

В России за последний год средний размер лимита по кредитным картам снизился на 12 % — с 67,8 до 59,1 тысячи рублей, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Исследование проводилось среди 30 регионов (лидеров по объемам выдачи новых кредитных карт). Так, в Томской области средний размер лимита снизился на 22,8 %, с 65 166 до 50 286 рублей. Сильнее всего лимит снизили в Нижегородской (-30,6 %), Иркутской (-28,6 %) областях, Ханты-Мансийском АО (-27,8 %), а также Приморском (-27,3 %) и Хабаровском (-25,8 %) краях.





Самый большой средний размер лимитов по «кредиткам» в Москве (101,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (80,8 тысячи). Там снижение составило 11,9 % и 11,6 % соответственно.





В некоторых регионах размер лимита, напротив, вырос. Например, на 28 % в Татарстане, до 79,1 тысячи, и на 2,3 % в Краснодарском крае, до 72,7 тысячи рублей.





«С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском. Поэтому в начале апреля, на фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире, банки стали ужесточать свои кредитные политики. В том числе прибегнув к снижению лимитов по кредитным картам», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.