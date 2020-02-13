В Томской области снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

По итогам 2019 года в Томской области на 12,4 % снизилось количество новых зарегистрированных случаев заражения ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

В регионе зарегистрировано 1208 новых случаев заражения, что на 173 меньше, чем в 2018 году. При этом количество людей, прошедших профилактическое обследование на ВИЧ, ежегодно увеличивается.





«В 2019 году обследование на наличие вируса иммунодефицита прошли более 277 тысяч человек, на 5 тысяч человек больше по сравнению с 2018 годом», — отметил главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Чернов.





Он добавил, что увеличилось количество людей, получающих антиретровирусную терапию. Из 6565 человек ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете, лечение препаратами получают 5189 человек (79 %). Для сравнения, в 2018 году терапию получали 3689 человек.