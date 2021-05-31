В Томской области сменился глава экономического департамента

Губернатор отметил, что в числе ключевых задач нового главы облдепартамента экономики – контроль за исполнением национальных и региональных проектов, повышение доходной части бюджета и актуализации областной стратегии социально-экономического развития.

У Натальи Владимировны есть достаточный опыт работы в бизнесе, а это значит, что, решая государственные задачи, она сможет говорить с ним на одном языке, – цитирует Жвачкина пресс-служба обладминистрации.

Наталья Владимировна Немцева родилась в поселке Самусь. В 2005 году окончила ТУСУР по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2008-м — Томский государственный университет по специальности «финансы и кредит».





С 2008 по 2011 год работала начальником планово-экономического отдела в филиале ЗАО «Сибирская аграрная группа». С 2011 года — в ООО «Газпром газораспределение Томск», где прошла путь от начальника планово-экономического отдела до заместителя генерального директора по экономике и финансам. С 2017 года трудилась в коммерческой структуре газовой отрасли.





В июле 2020-го Наталью Немцеву назначили замначальника департамента экономики администрации Томской области. С февраля 2021-го исполняла обязанности начальника, после того как ранее возглавлявшая департамент Татьяна Чудинова оставила пост в связи с переходом на другую работу.





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