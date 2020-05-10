В Томской области скончался третий пациент с коронавирусом

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал третью смерть от коронавируса в регионе.



«Пациент поступил в респираторный госпиталь медсанчасти № 2 в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями – онкогематологической патологией, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причина смерти – полиорганная недостаточность», — приводит пресс-служба обладминистрации слова замгубернатора.



На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).





В Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом: 144 на лечении, 63 выздоровели, трое умерли.