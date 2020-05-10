Добрые новости
10 мая,
2020
Новости

В Томской области скончался третий пациент с коронавирусом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Третий пациент, которому ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. 

Заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев прокомментировал третью смерть от коронавируса в регионе.

«Пациент поступил в респираторный госпиталь медсанчасти № 2 в тяжелом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями – онкогематологической патологией, тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причина смерти – полиорганная недостаточность», — приводит пресс-служба обладминистрации слова замгубернатора.

На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).


В Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом: 144 на лечении, 63 выздоровели, трое умерли.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.