В Томской области скончался еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус

Еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. По официальным данным, от болезни умерло 24 человека.

Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения, уточняет обладминистрация.

Ранее власти региона в течение месяца не сообщали о случаях смерти пациентов с коронавирусом. Замгубернатора Иван Деев объяснял, что прежде нужно получить заключение от патологоанатома, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний. По данным на 1 июля, 50 человек умерли от других заболеваний, в том числе хронических, при наличии коронавирусной инфекции.





В Томской области за весь период установлен 3041 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1707, умерших 24.







​Всего в стране коронавирус выявлен у 733 699 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 504 021 человека.





За сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 11 439 человек.





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