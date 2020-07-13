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13 июля,
2020
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В Томской области скончался еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. По официальным данным, от болезни умерло 24 человека.

Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Умерший входил в группу риска по возрасту и тяжелым сопутствующим заболеваниям – диабет и нарушение мозгового кровообращения, уточняет обладминистрация.

Ранее власти региона в течение месяца не сообщали о случаях смерти пациентов с коронавирусом. Замгубернатора Иван Деев объяснял, что прежде нужно получить заключение от патологоанатома, что смерть наступила именно от коронавируса, а не от сопутствующих заболеваний. По данным на 1 июля, 50 человек умерли от других заболеваний, в том числе хронических, при наличии коронавирусной инфекции.


В Томской области за весь период установлен 3041 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1707,  умерших 24.


​Всего в стране коронавирус выявлен у 733 699 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 504 021 человека.


За сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 11 439 человек.


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