В Томской области скончался еще один человек с COVID-19

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Еще один человек, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. О смерти больного сообщает региональный штаб. У федерального штаба информации нет.

«Заболевание сопровождалось тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком. Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность», — сообщил замгубернатора Иван Деев.