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В Томской области скончался еще один человек с COVID-19
4 часа назад
Еще один человек, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. О смерти больного сообщает региональный штаб. У федерального штаба информации нет.
«Заболевание сопровождалось тяжелой формой пневмонии и инфекционно-токсическим шоком. Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям – диабет второго типа, дыхательная и сердечная недостаточность», — сообщил замгубернатора Иван Деев.
В Томской области за весь период установлен 2771 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 1571 человек, умерших 22.
За сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 843 человека.
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