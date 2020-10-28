В Томской области школьникам продлили каникулы до 8 ноября

«В Томской области 300 тысяч школьников, учителей, других сотрудников школ – почти треть населения. Сегодня мы находимся на пике заболеваемости, который продлится, по всей вероятности, еще две недели, поэтому дальнейшее разобщение пойдет на пользу эпидемиологической ситуации, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Кроме того, у нас болеют более двухсот учителей, поэтому дополнительная неделя каникул даст возможность педагогам полностью вылечиться и начать полноценный образовательный процесс».





Также региональный оперштаб принял решение возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования 2 ноября, однако до 30 ноября они будут проводиться только в дистанционном формате.





Ранее в Томской области власти скорректировали график выхода на каникулы, чтобы развести потоки учащихся и провести санацию школ. По словам замгубернатора Людмилы Огородовой, сегодня не идет речи о переходе на дистанционное обучение школьников, студентов и работе в режиме дежурных групп детсадов.





«Решение по переходу на дистанционное обучение мы не приняли, хотя обсуждали. Обсуждали разные варианты, потому что рост заболеваемости требовал обсуждения всех сценариев. Губернатор утвердил сценарий очного обучения», — говорила она.





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