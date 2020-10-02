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02 октября,
2020
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Новости

В Томской области с 9 октября ужесточается масочный режим

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

​С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Через неделю томичи без масок не смогут купить товар и получить услугу.

В Томской области с 9 октября ужесточается масочный режим

Такое решение принял региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски. 


Продавцы магазинов, водители общественного транспорта и такси, другие представители организаций должны разъяснить нарушителям масочного режима причины отказа в обслуживании и возможность его возобновления при использовании средств индивидуальной защиты как наиболее эффективного, простого и доступного барьера для предотвращения пандемии.


За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: на должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей. 


Областной оперативный штаб принял такое решение, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и динамики роста заболеваемости. В оперштабе рекомендуют использовать предстоящую неделю для подготовки к новым мерам. В частности, предпринимателям рекомендовано известить о них клиентов, в том числе изготовить и разместить соответствующие уведомления. А гражданам – запастись дополнительными средствами индивидуальной защиты.

Ранее власти Томской области объявили о том, что в регионе началась вторая волна заболевания. Губернатор продлил режим ограничений еще на месяц.

В Томской области установлено 7670 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 6350. 

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