В Томской области с 2018 года за нарушения в лесной сфере возбудили 75 уголовных дел
Совещание, посвященное нарушениям в лесной сфере, прошло в прокуратуре Томской области. По данным ведомства, с 2013 года в регионе незаконно вырубили больше 170 тысяч кубометров древесины. За последние два года было возбуждено 75 уголовных дел.
«Недостаточной является работа по предупреждению коррупционных проявлений. В результате за 2019 и 2020 годы зарегистрировано более 40 преступлений коррупционной направленности, совершенных в лесной сфере. Не обеспечен должный контроль за деятельностью пунктов приема и отгрузки древесины. Для значительной части лесного фонда отсутствуют актуальные лесоустроительная документация и проекты освоения лесов. Вызывает серьезные нарекания практика использования данных космомониторинга, в частности, своевременность и качество проводимых по ним рейдов», — говорится в сообщении прокуратуры.
Всего по итогам прокурорских проверок в 2018-2020 годах выявлено свыше 1,6 тыс. нарушений лесного законодательства. Было внесено более 300 представлений, опротестовано порядка 130 незаконных правовых актов, в суд направлено свыше 120 исковых заявлений. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 500 виновных лиц.
Напомним, что предыдущий начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В настоящий момент его дело рассматривает Кировский районный суд Томска. На этой неделе стало известно, что в департаменте лесного хозяйства Томской области проводили обыски. По факту рубки леса в Карегодском заказнике было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
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